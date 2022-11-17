ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку без изменений в декабре 2022г - Росбанк

Наблюдаемая инфляционная картина с учетом эффекта переноса срока индексации тарифов на конец текущего года сохраняет предпосылки для выжидательной позиции Банка России на очередном заседании (16 декабря 2022 года) и сохранения ключевой ставки без изменений (на уровне 7,5% годовых), считают аналитики Росбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.