ВВП России по итогам 2022г, скорее всего, снизится на 2,8-3% - Freedom Finance Global

ВВП России по итогам 2022 года, скорее всего, снизится на 2,8-3%, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт напоминает, что о июле-сентябре текущего года основной российский макропоказатель, по предварительной оценке Росстата, снизился на 4% г/г. Данные оказались лучше как прогнозов Минэкономразвития РФ, ожидавшего спада на 4,4% г/г, так и консенсуса аналитиков, прогнозировавших ухудшение в среднем на 4,1-4,4%.

"Однако отметим, что в поквартальном выражении спад немного замедлился, даже несмотря на обвальное снижение поставок газа за рубеж, вызванное авариями на Северных потоках. Кроме того, не стоит забывать об эффекте высокой базы: в аналогичном квартале прошлого года российская экономика восстанавливалась после локдаунов, расширившись на 4,3%. С учетом всех вышеперечисленных факторов мы полагаем, что в IV квартале спад составит максимальные за год 5,5-7,5% г/г. По итогам 2022г ВВП страны, согласно нашим прогнозам, снизится примерно на 2,8-3%", - прогнозирует Мильчакова.

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