"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DTE Energy с целью $127

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DTE Energy с целевой ценой $127 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $112,1 говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Выручка DTE в III квартале 2022г взлетела на 41% в годовом исчислении. В то же самое время розничные продажи электроэнергии в физических объемах упали практически по всем категориям потребителей: отпуск населению снизился на 3,9% в годовом выражении, коммерческим покупателям - на 1,8%, прочим потребителям - на 2,0%. Промышленность при этом потребила на 2,6% больше, что мы считаем долгосрочным драйвером для DTE", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения после значительной коррекции бумаги демонстрируют среднесрочные разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $112,1 риск на портфель составит 0,13%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9", - указывают аналитики "Финама".

DTE Energy - американская коммунальная компания, базирующаяся в Детройте, крупнейшем городе штата Мичиган. Основная часть бизнеса приходится на регулируемый бизнес по поставке электроэнергии и газа. Кроме того, компания поставляет электроэнергию на оптовый рынок США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.