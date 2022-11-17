Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы акций Мечела в 4К22

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы акций "Мечела" в 4К22, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Мечел опубликовал несколько негативные операционные результаты за 3К22. Производство угля снизилось на 12% к/к до 2,8 млн т, продажи концентрата коксующегося угля сократились на 12% до 1 млн т. Выплавка стали упала на 10% к/к до 828 тыс. т в связи с капитальным ремонтом оборудования. С положительной стороны отметим рост продаж энергетических углей и углей PCI на 21% и 15% к/к соответственно благодаря реализации запасов, накопленных за 9М22. Полагаем, что слабые операционные результаты уже должны быть по большей части учтены в цене акций". - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

Вместе с тем эксперт банка отметил, что австралийский бенчмарк на твердый коксующийся уголь за последние три месяца взлетел на 45% до $315/т, что должно поддержать внутренние цены на коксующийся уголь в 4К22, а также цены на его экспорт в Азию. "Мы по-прежнему позитивно смотрим как на обыкновенные, так и на привилегированные акции "Мечела", - указывает Смолин.

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