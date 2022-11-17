"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции Яндекса с целью 2422 руб

"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует держать акции "Яндекса" с целевой ценой 2422 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале.

"Яндекс" в последние годы реструктурировал свой бизнес, консолидировав крупный актив сегмента e-commerce - Яндекс.Маркет в 2020г. В 2022г группа передала медиаактивы "Яндекс.Новости" и "Дзен", а взамен получила сервис Delivery Club, который создаст синергии с действующими сервисами группы. Однако оба новоприобретенных актива создают давление на рентабельность из-за своей убыточности. Благодаря уходу международных ИТ-компаний в 2022г, "Яндекс" смог упрочить свое положение в сегменте онлайн-рекламы, но падение покупательной способности населения может ухудшить перспективы роста компании в ближайшие годы. На данный момент наша оценка справедливой стоимости "Яндекса" предполагает сдержанный потенциал роста котировок в ближайшие 12 месяцев на 15% от текущей рыночной цены. С учетом этого мы рекомендуем держать акции компании", - пишут эксперты "Ингосстрах-Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.