Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти", сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы расцениваем рекомендацию совета директоров "Татнефти" о выплате промежуточного дивиденда за 3К22 в размере 6,9 руб./акцию (дивидендная доходность - 1,9%) как нейтральную для динамики котировок бумаги эмитента. Размер предложенного дивиденда совпал с нашими ожиданиями - 50% чистой прибыли по РСБУ. Сохраняем рекомендацию "покупать", ожидая роста размера дивидендов (около 20 руб./акцию за 4К22 при выплате на базе МСФО), поскольку итоговые дивиденды выплачиваются из годовой прибыли по МСФО", - указывают эксперты.

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