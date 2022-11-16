Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в четверг - 2200-2300 пунктов - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон индекса Мосбиржи в четверг составляет 2200-2300 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Российский фондовый рынок в среду неуверенно корректировался, но к вечеру ситуация немного стабилизировалась. В итоге к 18:00 МСК индекс Мосбиржи снизился на 0,01%, в то время как РТС вырос на 0,22%. В мире в очередной раз заговорили о рецессии в странах Запада и замедлении экономического роста в Китае. В то же время российский фондовый рынок от падения удерживают объявления промежуточных дивидендов, которые планируют выплатить "голубые фишки". В четверг ожидаем движения индекса Мосбиржи в прежнем коридоре 2200-2300 пунктов", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.