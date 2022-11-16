"Тинькофф Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусАгро" с целевой потенциальной доходностью 15-20% на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии брокера.

"Компания выпустила финансовые результаты по МСФО по итогам III квартала. Выручка составила 54,8 млрд рублей, что на 3% выше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA упала на 39% год к году, до 5,3 млрд рублей. Чистая прибыль также сильно просела - на 93%, до 1,2 млрд: негативно повлияла переоценка урожая и биологических активов в сельскохозяйственном и мясном сегментах соответственно. Однако благодаря высоким результатам первого полугодия выручка и EBITDA показали хороший рост во всех бизнес-направлениях, за исключением сельхозсегмента. В абсолютном выражении компания заработала рекордную EBITDA за девять месяцев - более 35 млрд рублей", - отмечают аналитики.

Компания отметила, что география экспорта и его структура остались такими же, как в предыдущих кварталах и в прошлом году.

"Консолидированные результаты за III квартал оказались довольно слабыми: наблюдалось падение всех финансовых показателей, кроме чистой выручки, но и та продемонстрировала скромный рост, - пишут аналитики "Тинькофф Инвестиций". - Мы все же верим, что компания остается представителем защитного сектора, и много негатива уже заложено в цену актива. Мы подтверждаем торговую идею на покупку акций "РусАгро" с целевой потенциальной доходностью 15-20% на горизонте 12 месяцев".

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