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16 ноября 2022 года 18:06
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для ADR HeadHunter
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для ADR HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 1510 рублей за штуку на конец 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Лидер российского рынка онлайн-рекрутинга опубликовал квартальный отчет по МСФО за третий квартал. Результаты компании оказались значительно лучше наших прогнозов, - отмечают аналитики. - Исходя из имеющихся данных, мы повышаем прогноз по выручке HeadHunter на 2022 год с 15,7 млрд руб. до 16,7 млрд руб. Также повышаем ожидания по скорр. чистой прибыли и скорр. EBITDA. А прогноз по операционным затратам понижаем с 9 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Однако это не меняет того факта, что долгосрочные перспективы компании остаются туманными. В четвертом квартале негативный эффект мобилизации проявится гораздо сильнее. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении дивидендных выплат. Также в бумагах сохраняется навес предложения, так как нерезиденты владеют большой долей в компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-ADR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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