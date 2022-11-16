"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для ADR HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 1510 рублей за штуку на конец 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Лидер российского рынка онлайн-рекрутинга опубликовал квартальный отчет по МСФО за третий квартал. Результаты компании оказались значительно лучше наших прогнозов, - отмечают аналитики. - Исходя из имеющихся данных, мы повышаем прогноз по выручке HeadHunter на 2022 год с 15,7 млрд руб. до 16,7 млрд руб. Также повышаем ожидания по скорр. чистой прибыли и скорр. EBITDA. А прогноз по операционным затратам понижаем с 9 млрд руб. до 8,6 млрд руб. Однако это не меняет того факта, что долгосрочные перспективы компании остаются туманными. В четвертом квартале негативный эффект мобилизации проявится гораздо сильнее. Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении дивидендных выплат. Также в бумагах сохраняется навес предложения, так как нерезиденты владеют большой долей в компании".

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