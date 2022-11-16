BCS Express позитивно оценивает среднесрочные ожидания цены акций "Газпром нефти", вероятность выплаты эмитентом крупных дивидендов может стать ощутимой поддержкой, говорится в комментарии эксперта Дмитрия Пучарева.

"Рекомендация совета директоров "Газпром нефти" по дивидендам за 9 месяцев 2022 года (69,78 руб. на одну акцию) превысила ожидания. Компания не публиковала отчетность по МСФО по результатам в 2022 году, поэтому такое решение можно назвать приятным сюрпризом. При этом рекомендованные дивиденды должны стать основными для акционеров компании, так как выплаты по итогам года, как правило, сильно меньше, - отмечает аналитик. - Новость позитивна для отношения инвесторов к бумагам эмитента. Среднесрочные ожидания по акциям "Газпром нефти" позитивные, вероятность крупных дивидендов может стать ощутимой поддержкой для цены в перспективе ближайшего месяца".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.