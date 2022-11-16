Бумаги МТС остаются "защитным" вариантом инвестиций - Инвестбанк Синара

Бумаги "МТС" остаются привлекательным "защитным" вариантом инвестиций в текущих условиях высокой неопределенности, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Константин Белов.

"Финансовая отчетность "МТС" за 3К22 не преподнесла рынку сюрпризов: выручка основного направления деятельности растет скромными темпами, но показатели рентабельности остаются на весьма неплохих уровнях. Мы оцениваем результаты как нейтральные и по-прежнему считаем акции эмитента привлекательными в качестве "защитного" варианта инвестиций в сегодняшних условиях высокой неопределенности", - отмечает эксперт в комментарии.

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