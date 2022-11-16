"Финам" повысил рейтинг акций NiSource до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций NiSource с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $32 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 24% без учета дивидендов.

"Устойчивый бизнес коммунальной компании предлагает инвесторам "тихую гавань" на фоне долгосрочных планов менеджмента по увеличению EPS. Это дополняется ожидаемой дивидендной доходностью NTM в 3,9%, а также относительно благоприятным регуляторным климатом, дающим компании возможность получать норму прибыли по ROE в диапазоне 9,7-10%, что выше средних показателей по отрасли", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

NiSource - американская газовая коммунальная компания, обслуживающая около 3,2 млн потребителей в 6 штатах (Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана). Кроме того, холдинг отпускает электроэнергию 0,48 млн розничных потребителей в Индиане, а также реализует э/э с собственных электростанций на оптовый рынок.

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