Продолжение роста цены акций Walmart маловероятно - Инвестбанк Синара

Продолжение роста котировок акций Walmart Inc. в текущий момент маловероятно, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Финансовые результаты Walmart за третий квартал 2023 ф.г. и обновленные прогнозы по прибыли на 2023 ф.г. мы оцениваем как умеренно позитивные. Компания также утвердила новую программу обратного выкупа своих акций на $20 млрд (5% от капитализации). Вместе с тем считаем, что инвесторы справедливо оценили новости, и не ожидаем дальнейшего роста котировок бумаг эмитента", - пишет эксперт в обзоре.

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