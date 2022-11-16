"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 460 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целевой ценой 460 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 360 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за III квартал 2022г в размере 6,86 руб. на акцию, что соответствует доходности в районе 1,82%. Дата закрытия реестра - 10 января 2023г. Текущая доходность за последние 12 месяцев составляет 11,89%.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, отскочив от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 360 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,76", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Татнефть" - российская нефтяная компания, занимает пятое место в России по объему добычи нефти.

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