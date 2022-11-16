BCS Express повысил рекомендацию для акций DoorDash до "держать"

BCS Express повысил рекомендацию для акций DoorDash с "продавать" до "держать" и увеличил целевую цену с $57 до $64 за штуку на инвестиционный горизонт 1 год на фоне улучшения прогноза операционных показателей компании, сообщается в комментарии.

"Американская служба доставки продуктов питания DoorDash представила результаты квартальной отчетности: стабильное улучшение показателей внушает оптимизм, но оценка все еще далека от привлекательного уровня. По итогам отчетности мы полагаем, что акции компании приблизились к своей справедливой оценке, поэтому повышаем рекомендацию с "продавать" до "держать". Также мы увеличиваем целевую цену с $57 до $64 на инвестиционный горизонт 1 год на фоне улучшения прогноза операционных показателей компании. Наше мнение основано как на результатах оценки по модели DCF, так и на основе сравнительной оценки с ближайшими аналогами со схожей бизнес-моделью", - пишут аналитики BCS Express.

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