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16 ноября 2022 года 14:07
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Норникеля
"Финам" присвоил акциям ГМК "Норильский никель" рейтинг "покупать" с целевой ценой 19974 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29,2% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале инвесткомпании. "Несмотря на сохраняющиеся риски, мы видим потенциал для роста акций "Норникеля". Вероятность санкций против компании незначительна, так как "Норникель" является важным элементом мировых производственных цепочек. Рост инвестиционной программы снизит в будущем дивидендную доходность, однако позволит сохранить и расширить присутствие компании на рынке. Мы считаем, что цена акций "Норникеля" уже включает ожидания изменения дивидендной политики. Вероятное смягчение антиковидной политики в Китае стимулирует рост цен на промышленные металлы. Одним из элементов неопределенности останется судьба акционерного соглашения", - пишет аналитик инвесткомпании Алексей Калачев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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