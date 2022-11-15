Потенциал роста индекса Мосбиржи пока сохраняется - ПСБ

Потенциал роста индекса Мосбиржи пока сохраняется, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"На данный момент происходит техническая коррекция бумаг - внешний фон остается довольно сильным, выход в диапазон 2250-2300 пунктов вполне реален", - отмечает эксперт в комментарии.

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