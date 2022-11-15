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15 ноября 2022 года 18:08

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Amgen с прогнозной ценой $313,9

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Amgen с прогнозной стоимостью $313,9 за штуку на ноябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Amgen - пионер в области применения живых клеток для производства биопрепаратов, имеет в своем арсенале препараты-блокбастеры с многолетней историей, изменившие жизнь людей с хроническими заболеваниями. Пока эмитенту по-прежнему не удается выйти на высокий темп роста выручки, так как на данном этапе у компании стоит задача замещения снижающихся потоков выручки от устаревающих препаратов выручкой от новых наименований. За последний год акции Amgen опередили рынок и принесли доходность в размере 38%, при этом они уже недалеки от своей справедливой стоимости", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-AMGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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