"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Amgen с прогнозной ценой $313,9

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Amgen с прогнозной стоимостью $313,9 за штуку на ноябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Amgen - пионер в области применения живых клеток для производства биопрепаратов, имеет в своем арсенале препараты-блокбастеры с многолетней историей, изменившие жизнь людей с хроническими заболеваниями. Пока эмитенту по-прежнему не удается выйти на высокий темп роста выручки, так как на данном этапе у компании стоит задача замещения снижающихся потоков выручки от устаревающих препаратов выручкой от новых наименований. За последний год акции Amgen опередили рынок и принесли доходность в размере 38%, при этом они уже недалеки от своей справедливой стоимости", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Amgen - американская биотехнологическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов методами клеточной и молекулярной биологии.

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