"Финам" снизил рейтинг акций Hong Kong Exchanges and Clearing до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) с "покупать" до "держать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне 295,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2023 года для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи. Ожидаем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также прогнозам сохранения высоких темпов роста экономики КНР и мягкой денежно-кредитной политике в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И эмитент, позволяющий иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, будет выигрывать от этого. В то же время после существенного удорожания в последние недели котировки акций, на наш взгляд, исчерпали потенциал роста, и бумаги уже выглядят справедливо оцененными", - пишет в комментарии заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Hong Kong Exchanges and Clearing - одна из крупнейших биржевых площадок мира. Компания является и оператором системы Stock Connect - трансграничного инвестиционного канала, позволяющего иностранцам через HKEX напрямую покупать акции, торгующиеся на биржах материкового Китая.

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