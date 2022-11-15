"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги акции Транснефти с целью 99900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Транснефти" с целью 99900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 88800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов. В начале года компания транспортировала около 83% всей нефти и 29% всех нефтепродуктов в России. Наиболее позитивным моментом в инвестиционной истории "Транснефти" являются высокие дивиденды. Учитывая стабильный FCF, ограниченное влияние санкций на бизнес компании в 2022 году и потребность бюджета в деньгах, мы полагаем, что по итогам года эмитент выплатит 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов. В таком сценарии размер выплаты может составить 12528 руб. на акцию, что соответствует доходности 13,8%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага сформировала тренд на восстановление и сейчас двигается к уровню сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 88800 руб. риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

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