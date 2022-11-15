Инвесторы могут рассмотреть три варианта действий с акциями "Детского мира" после запуска buyback - BCS Express

Инвесторы могут рассмотреть три варианта действий с акциями "Детского мира" после объявления условий программы buyback, сообщается в материале аналитиков BCS Express.

"Детский мир" за минувшие сутки существенно улучшил условия делистинга для держателей своих акций, констатируют эксперты инвестиционной компании. "Новые параметры обратного выкупа зафиксировали цену и дату первой части сделки, но не изменили суммы, которая будет распределена между акционерами. Дополнительная программа buyback для поддержки котировок бумаг на втором этапе реорганизации может быть хорошей поддержкой для акций и той средней цены за полгода, которая будет учитываться при второй оферте", - указывают они.

По мнению аналитиков, у инвесторов теперь есть три варианта действий:

- Принять оферту. "Чтобы принять участие в выкупе по 71,5 руб. за акцию, необходимо быть в реестре акционеров на закрытие 24 ноября (уже с учетом режима Т+2). Это наиболее оптимальный вариант, но с некоторой долей неопределенности. Основной плюс - можно будет продать по заранее известной цене как минимум часть акций. Насколько большим будет число участников, пока непонятно. От этого зависит процент акций, которые компания выкупит у каждого отдельного инвестора. Далее невыкупленные бумаги продать по рыночным ценам или дождаться финальной оферты", - отмечают аналитики.

- Продать, пока акции растут в цене. "Это менее выгодный (поскольку цена еще не достигла точки оферты), зато наиболее предсказуемый вариант действий. Инвестор сам выбирает когда и за сколько продаст акции. Мотив в том, что условия сделки меняются быстро и непредсказуемо. Остается много вопросов к реорганизации: поддержит ли регулятор, акционеры-нерезиденты, откуда возьмутся деньги на финальный выкуп. Непонятно сколько будет выкуплено бумаг в рамках первой оферты и какая средняя цена будет за полгода перед второй", - обращают внимание в инвесткомпании.

- Не участвовать ни в одном выкупе. "В этом случае акции попадают под обмен на доли будущего ООО "Детский мир". Их держатель останется владельцем доли, сохранит право на дивиденды, но продать свой пакет в будущем сможет уже вне биржи", - отмечают в BCS Express.

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