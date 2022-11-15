S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3940-4010п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3940-4010 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"После резкого роста S&P 500 на прошлой неделе котировки консолидируются у сопротивления по Фибоначчи на отметке 4000 пунктов, который может быть протестирован при наличии благоприятных фундаментальных факторов в виде публикации сильных квартальных отчетов. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка расположено на уровне 4080 пунктов, вблизи которого проходит 200-дневная скользящая средняя. RSI не подает четких сигналов и находится около средних отметок, а MACD сигнализирует о затухании "бычьего" импульса. Сопротивление находится около "фибо-уровня" 3800 пунктов", - указывает эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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