Индекс Мосбиржи, вероятно, завершит торги во вторник в диапазоне 2150-2240п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, завершит торговую сессию во вторник в диапазоне 2150-2240 пунктов, ориентир на закрытие для индекса РТС - коридор 1140-1240 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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