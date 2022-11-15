Вероятно снижение индекса Мосбиржи к 2180-2200п в ближайшее время - "Финам"

Вероятно техническое снижение индекса Мосбиржи к уровням 2180-2200 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика "Финама" Ксении Лапшиной.

"Российский фондовый рынок во вторник корректируется после сильного роста накануне. Индекс Мосбиржи второй день консолидируется в узком диапазоне 2220-2250 пунктов. После бурного роста на протяжении последнего месяца ему нужно несколько "охладиться", прежде чем возобновить рост к 2300 пунктов и выше. На наш взгляд, вероятно техническое снижение к уровням 2180-2200 пунктов", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

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