"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 1290 рублей за штуку на фоне нейтрально оцениваемых финансовых результатов эмитента за III квартал 2022 года и актуальности долгосрочных инвестиционных тезисов, говорится в комментарии ведущего аналитика, эксперта "Открытие Research" Ивана Авсейко.

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