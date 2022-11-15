Юань может продолжить укрепление к доллару США - "Мои Инвестиции"

Юань может продолжить укрепление по отношению к доллару США, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Розничные продажи в Китае за октябрь показали неожиданный спад, инвестиции в недвижимость сократились до минус 16% г/г, промышленное производство также оказалось ниже ожиданий. Несмотря на слабые данные, юань может продолжить укрепляться к доллару США, - отмечают эксперты в комментарии. - Народный Банк Китая во вторник оставил процентные ставки без изменений. Власти используют фискальные меры для поддержки рынка недвижимости, а также экономики в целом. Это, вероятно, будет эффективным решением. За последние 10 дней юань укрепился к доллару США, но фактически ослаб к корзине валют своих основных торговых партнеров. Это дает китайской валюте некоторое пространство для дальнейшего укрепления".

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