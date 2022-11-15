Вероятно закрепление рубля около 60 руб./$1 на торгах во вторник - Sber CIB

Вероятно закрепление курса рубля по отношению к доллару США около уровня 60 руб./$1 на торгах во вторник, полагают аналитики Sber CIB.

Ожидается, что во вторник выйдет отчет Международного энергетического агентства, в котором будет затронута тема возможной нестабильности поставок нефти в 2023 году вследствие экспортных ограничений, что может поддержать нефтяные котировки, отмечают эксперты инвестбанка.

Участники рынка госдолга сокращали позиции перед аукционами Минфина, и в результате доходности ОФЗ в понедельник повысились на 1-10 б. п. Во вторник эта тенденция, скорее всего, сохранится, считают в Sber CIB. По прогнозам аналитиков, доходности ОФЗ вырастут еще на несколько базисных пунктов.

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