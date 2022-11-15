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15 ноября 2022 года 10:12
Возможен перевес продавцов на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ
Возможен перевес продавцов на рынке рублевых гособлигаций на торгах во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "На фоне снижения нефтяных цен и перед аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга рынок ОФЗ может показать умеренно негативную динамику. Полагаем, что доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к 10,2% годовых", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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