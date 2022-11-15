Возможен перевес продавцов на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Возможен перевес продавцов на рынке рублевых гособлигаций на торгах во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На фоне снижения нефтяных цен и перед аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга рынок ОФЗ может показать умеренно негативную динамику. Полагаем, что доходность 10-летних ОФЗ может сместиться ближе к 10,2% годовых", - пишет эксперт в комментарии.

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