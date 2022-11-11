Рубль вряд ли покинет диапазон 61-66 руб./$1 до конца текущего года - "Финам"

Рубль вряд ли покинет диапазон 61-66 руб./$1 до конца текущего года, полагает аналитик инвестиционной компании "Финам" Андрей Маслов.

"Рубль перестал реагировать на всем привычные экономические факторы, вроде решения центральных банков, на фоне ограничений ЦБ РФ, введенных в начале весны, - отмечает эксперт. - В то же время, сейчас ЦБ РФ и Минфин, судя по всему, не могут "безопасно" ослабить рубль. Так как если отменить существенную часть ограничений, рубль может рухнуть ниже необходимого диапазона в 70-80 руб./$1. Смягчение ДКП или понижение процентной ставки не дает должного эффекта. Рубль перестал использоваться для инвестиций в страну, поэтому и традиционных реакций инвесторов на различные геополитические события также нет".

Скорее всего, рублю не удастся ослабнуть до нужных правительству отметок в 70-75 руб./$1, полагает Маслов. Поэтому к концу 2022г, на взгляд аналитика, более вероятно, что российская валюта останется в привычном коридоре 61-66 руб./$1 при сохранении текущих геополитических и экономических факторов, поведение которых предсказать на сегодняшний день крайне тяжело.

"Важнейшими факторами влияния на рубль в 2023г останутся санкции и боевые действия на Украине, - считает стратег "Финама". - Отдельно отметим введение эмбарго на 90% российской нефти в ЕС, а также установление ценового потолка странами Большой Семерки и Австралии, что в случае присоединения к этому других стран (что пока сомнительно) может привести к существенному снижению доходов бюджета РФ и возможному ослаблению рубля".

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