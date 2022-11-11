Рубль обладает умеренным потенциалом для ослабления в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк

Рубль обладает умеренным потенциалом для ослабления в ближайшие месяцы, считают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

"ЦБ РФ ожидает по итогам года сальдо торгового баланса на уровне $305 млрд, что даже предполагает рост относительно октября более чем на 20% ($24 млрд в среднем в ноябре-декабре). При этом, на экспорт в номинальном выражении продолжат оказывать давление следующие факторы: вступление в силу частичного нефтяного эмбарго со стороны ЕС, ожидаемое введение ценового потолка на российскую нефть и приостановка поставок газа по поврежденному газопроводу "Северный поток-1", в результате чего, на наш взгляд, торговый баланс, напротив, может продолжить сужение, что снизит фундаментальную поддержку курса рубля. Мы полагаем, что на этом фоне рубль имеет умеренный потенциал для ослабления в ближайшие месяцы", - пишут эксперты банка.

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