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11 ноября 2022 года 16:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $108
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $108 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,39%, стоп-приказ: $84,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению экспертов, реакция рынка на отчетность компании была излишне эмоциональной. Учитывая, что данные по инфляции в США вышли немного ниже ожиданий, ФРС дала комментарии о более сдержанном повышении ставок. Аналитики ожидают, что общий позитив может распространиться и на акции Disney, даже несмотря на отчетность. "С точки зрения технического анализа после попытки пробить поддержку в районе $90 цена снова вернулась к этому уровню, что говорит о непринятии рынком более низких цен. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $84,5 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94", - отмечают стратеги инвесткомпании. The Walt Disney Company - один из крупнейших в мире медиаконгломератов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WALT/DISNEY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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