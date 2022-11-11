Прибыль Газпрома во II полугодии 2022г может оказаться близкой к нулю - Sber CIB

Прибыль "Газпрома" во II полугодии 2022г может оказаться близкой к нулю, считают аналитики Sber CIB.

Базовый сценарий Sber CIB предполагает, что в 2023г поставки "Газпромом" газа в Европу сократятся до 50 млрд кубометров. По прогнозам аналитиков, объёмы потребления газа в Европе продолжат сокращаться в 2023г, а дефицит будет компенсирован поставками СПГ, главным образом из США. При этом цены на газ в 2023-2024гг будут высокими, пока газовый рынок Европы снова не придёт в равновесие за счёт снижения потребления газа и наращивания импорта СПГ.

"Газпром" будет искать новые рынки сбыта для монетизации газовых запасов, - отмечают эксперты инвестбанка. - Наиболее логичным вариантом, по мнению аналитиков, является строительство газопровода "Сила Сибири - 2". На строительные работы может потребоваться пять лет и 1,5 трлн ? (15% годового инвестиционного бюджета Газпрома). Ещё около 1 трлн ? может быть потрачено на газификацию российских регионов".

Прибыль "Газпром" во 2П22, по прогнозам стратегов Sber CIB, может оказаться близкой к нулю, поскольку объёмы поставок уменьшились, цена реализации газа в Европе в октябре снизилась, а налоговая нагрузка на "Газпром" выросла. По расчётам аналитиков, финальный дивиденд за 2022г может составить менее 5 руб. на акцию.

Оценка акций "Газпрома" от аналитиков Sber CIB - "держать", а целевая цена - 180 руб. на акцию (потенциал роста - 7%).

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