Инвесторам не стоит спешить с покупками акций Норникеля - "Тинькофф Инвестиции"

Инвесторам не стоит спешить с покупками акций "Норильского никеля", говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиции".

"Акции крупнейшего в мире производителя никеля и палладия на 13:24 МСК прибавили +3,49% (14 534 руб.). Компания - среди лидеров роста как по динамике, так и по объемам торгов, - отмечает аналитик Кирилл Комаров. - Это реакция на вчерашний спринт по инфляции в США. Учитывая, что снижение инфляции транслируется в более медленный темп повышения процентных ставок со стороны ФРС, это означает ослабление доллара в моменте. А ослабление доллара - сигнал для роста цен на ценные металлы, например, золота и палладия".

Эксперт пока не видит смысла спешить с покупкой акций "Норникеля". По его мнению, слишком рано списывать со счетов возможную рецессию, а также стоит вспомнить про то, что глава "Норникеля" Владимир Потанин ранее говорил о дивидендах. "Дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, их, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни предположительно в 2023 году", - отмечал он минувшим летом.

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