S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3950-4020п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3950-4020 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Основные индексы американского фондового рынка накануне закрылись на максимумах дня или вблизи них. Причинами этого стали высокая активность покупателей и массовое закрытие коротких позиций. Nasdaq на следующей неделе, вероятно, продолжит движение в сторону 200-дневной скользящей средней, а S&P 500 попытается пробить вверх уровень 4000 пунктов, от которого начнется движение к цели на уровне 4300 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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