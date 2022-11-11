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11 ноября 2022 года 13:27
S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 3950-4020п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3950-4020 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Основные индексы американского фондового рынка накануне закрылись на максимумах дня или вблизи них. Причинами этого стали высокая активность покупателей и массовое закрытие коротких позиций. Nasdaq на следующей неделе, вероятно, продолжит движение в сторону 200-дневной скользящей средней, а S&P 500 попытается пробить вверх уровень 4000 пунктов, от которого начнется движение к цели на уровне 4300 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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