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11 ноября 2022 года 12:59
Прогноз курса рубля на уровне 64 руб./$1 на конец 2022г пока остается в силе - "Открытие Инвестиции"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровне 64 руб./$1 на конец текущего года пока остается актуальным, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Отметим, что определяющим фактором для рубля по-прежнему остается торговый баланс. Банк России опубликовал предварительную оценку текущего счета РФ в III квартале 2022 года. Профицит товаров и услуг сокращается, что негативно для рубля. Динамика отражает постепенное восстановление импорта и замедление экспорта. Однако стоимостной объем экспорта пока сохраняет ситуацию комфортной для рубля, предполагая, что курс российской валюты будет снижаться постепенно. Пока сохраняем наши ожидания на конец года на уровне 64 руб./$1", - указывает эксперт. "Ключевой момент для динамики курса рубля в 2023 году - эффективность введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть, что должно быть реализовано с 5 декабря (а на нефтепродукты с 5 февраля). Если ограничения удастся обойти и картель покупателей, который пытается сформировать свою силу на рынке, не сможет эффективно ограничить потолок цен на нефть, рубль будет плавно слабеть и в первой половине 2023 года. Резкое ослабление рубля - это результат резкого снижения экспорта или резкого восстановления импорта. Причин для второго мы не видим, а первое пока покрыто туманом неопределенности", - пишет Шульгин в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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