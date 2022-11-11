"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Becton, Dickinson and Co. с прогнозной стоимостью $307,9 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов отчитался по финансовым результатам за четвертый фискальный квартал (с завершением в сентябре). Квартальная выручка уменьшилась на 1,0% г/г (до $4,8 млрд) и на $80 млн превысила ожидания, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,75 и на 1 цент превысила прогнозы. Компания в 51-й год кряду повысила величину дивидендов. После рассмотрения квартальной отчетности мы не видим оснований для корректировки параметров инвестиционной идеи", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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