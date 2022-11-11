Рынок акций США может продолжить инерционный рост в ближайшее время - BCS Express

Американский фондовый рынок может продолжить инерционный рост в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Ведущие бенчмарки на рынке акций США в четверг прошли вверх 3,6-7,3%. Оценивая инерционную фондовую природу рынка, не исключается развитие импульса к круглой отметке в 4000 пунктов по индексу S&P 500. А если "быки" совсем "охрабреют", то и глобальная трендовая линия, опустившаяся уже к 4100 пунктам, может быть протестирована. А вот выше вряд ли. На будущей неделе может сформироваться интересный момент для игры на понижение в русле доминирующего тренда вниз, а отрабатывать его целесообразнее в самых устойчиво волатильных бумагах", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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