"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $786,4 за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции Regeneron уже обогатили инвесторов на 18% с начала текущего года на падающем рынке. После рассмотрения финансовой отчетности эмитента за третий квартал и с учетом корпоративных новостей мы сохраняем конструктивные ожидания в отношении компании и оставляем в силе как рейтинг, так и целевую цену", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.