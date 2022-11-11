Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся на текущих уровнях в пятницу - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций, скорее всего, останутся на достигнутых текущих уровнях в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики Sber CIB.

Рубль может закрепиться вблизи уровня в 60 руб./$1 на торгах в пятницу, считают эксперты инвестбанка.

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