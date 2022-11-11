Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США и обсуждение дивидендов "Роснефти":

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в ноябре;

- Совет директоров "Роснефти" обсудит дивиденды за девять месяцев 2022 года.

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