Шансы на временный уход рубля под 60 руб./$1 стали выше - BCS Express

Шансы на временный уход курса рубля по отношению к доллару США под уровень 60 руб./$1 стали выше, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Курс пары USD/RUB снижается, наблюдается попытка выхода вниз за пределы устоявшегося в последние дни боковика. Растут шансы на временный провал ниже 60 руб./$1. В частности, можно выделить ближайшие уровни поддержки по доллару лишь в районе 59,2-59,5 руб./$1. Движение вниз можно отыграть через фьючерсы на доллар или дружественную валюту HKD, привязанную к курсу USD", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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