Возможен постепенный рост цены нефти к $98-100/барр. - BCS Express

Возможен постепенный рост котировок нефти марки Brent к уровням $98-100 за баррель при благоприятном фоне, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Нефтяные фьючерсы в четверг развернулись к росту на фоне позитивных данных по инфляции из США. Более сдержанные, чем ожидалось, темпы роста цен вселили в участников рынка надежду, что ФРС замедлит цикл повышения процентных ставок. Фондовые и сырьевые площадки синхронно росли. Таким образом, краткосрочно негатив из-за процентных ставок ушел с повестки и теперь не компенсирует риски перебоев с поставками в конце года, - указывают эксперты инвесткомпании. - Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу утром продолжают демонстрировать позитивные настроения. При благоприятном фоне вероятно возвращение к восходящей динамике и постепенное движение к месячным максимумам в районе $98-100 за баррель".

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