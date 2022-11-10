Новые бонды "Газпром капитала" привлекательны для среднесрочных инвестиций - "Открытие Инвестиции"

Новый выпуск 3-летних облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-07 достаточно привлекателен для консервативных инвесторов со среднесрочным горизонтом инвестирования, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Книга заявок по облигациям "Газпром капитала" серии БО-001Р-07 на сумму не менее 20 млрд руб. откроется 11 ноября. Срок обращения составит 3 года, купонный период - 182 дня. Ориентир по доходности установлен на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности на сроке 3 года + 100 б.п. Значение кривой доходности по государственным ценным бумагам (G-curve) на сроке 3 года на 10 ноября составляет 8,69%, что транслируется в ориентир доходности не выше 9,69% годовых. Риск-премия в ранее выпущенных рублевых облигациях "Газпрома", как правило, была меньше озвученного ориентира по премии к G-curve, поэтому мы считаем новый выпуск облигаций достаточно привлекательным для консервативных инвесторов со среднесрочным горизонтом инвестирования", - пишут аналитики инвесткомпании.

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