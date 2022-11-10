Прогноз сохранения ставки на уровне 7,5% до конца 2022г по-прежнему актуален - ПСБ

Прогноз сохранения ключевой ставки на текущем уровне (7,5%) до конца 2022 года остается пока без изменений, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Базовый прогноз ключевой ставки Банка России остается пока без изменений, ждем ее сохранение на уровне 7,5% до конца 2022 года на фоне повышенной неопределенности геополитических процессов и их экономических последствий, - указывает аналитик. - Инфляцию на конец года прогнозируем на уровне 12% г/г. В начале 2023 года на фоне дальнейшего снижения инфляции (к концу 31К23 ожидаем ее снижение до 4-5% г/г) регулятор может реализовать сформированное пространство для снижение ключевой ставки, опустив ее до 7% годовых".

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