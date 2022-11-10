Индекс Мосбиржи может подняться к 2250п на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, покажет рост к уровню 2250 пунктов на торгах в пятницу на фоне позитивных статданных по инфляции США, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Свои коррективы могут внести фиксации инвесторами недельной прибыли, но коррекции рынка акций пока ожидать не приходится, отмечает эксперт в комментарии.

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