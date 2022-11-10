"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 138 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 138 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 115 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сбербанк по итогам 10 месяцев 2022 года восстановил прибыльность: чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб." - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, закрепившись выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 9% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 рублей риск на портфель составит 0,72%", - указывают в "Финаме".

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