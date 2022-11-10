Возможен рост котировок акций Rivian в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Возможен рост котировок акций Rivian в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Убыток Rivian в 3К22 составил $1,57 на акцию, то есть лучше ожидаемого рынком результата (минус $1,79). Компания подтвердила план производства на этот год в объеме 25000 автомобилей, а также ориентир по EBITDA за весь год (ожидается убыток в $5,45 млрд). Мы положительно оцениваем сохранение в сложных рыночных условиях прогноза выпуска автомобилей и EBITDA на 2022 год на прежних уровнях и в краткосрочной перспективе ожидаем роста котировок акций компании", - отмечают эксперты в комментарии.

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