Фундаментальные и технические сигналы по акциям Сбербанка позитивны - "Велес Капитал"

Фундаментальные и технические сигналы по акциям Сбербанка позитивны, бумага является интересной инвестиционной идеей в настоящее время, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка находятся на максимуме с 20 сентября и почти восполнили обвальное падение, случившееся в указанный день, при этом повышение в четверг проходит на повышенных объемах. Краткосрочные перспективы бумаг при положении выше поддержки 122 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) выглядят оптимистичными. Котировки вполне могут продолжить рост в район сентябрьского пика 145,10 руб., выше которого покупателям придется подтвердить среднесрочный настрой на рост. Негативных фундаментальных и технических сигналов по Сбербанку на данный момент не поступает, что делает его интересной инвестиционной идеей", - пишет эксперт.

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