"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DuPont с целью $78

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DuPont de Nemours Inc. с целью $78 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: $62,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчиталась о финансовых результатах за III квартал лучше ожиданий: чистая прибыль выросла на 39% ($0,69 на акцию), выручка увеличилась на 3% - до $3,32 млрд. Данные показатели свидетельствуют об эффективности проводимых стратегических изменений в бизнесе, запущенных в начале 2022 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции вышла из долгосрочного нисходящего канала после существенного снижения. Идея на рост бумаги с целью $78. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $62,5 риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

DuPont de Nemours Inc. - американская химическая компания, основанная в 1802 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.