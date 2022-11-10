S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3720-3790п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3720-3790 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"После трехдневного ралли S&P 500 резко скорректировался. При этом поддержка остается на уровне 3700 пунктов. RSI находится в нейтральной зоне, а MACD отражает паритет между "быками" и "медведями". Судя по движению утренних фьючерсов, можно рассчитывать на умеренно позитивную динамику индексов", - пишет эксперт.

Аналитик также отмечает, что в предстоящую торговую сессию внимание инвесторов будет сосредоточено на октябрьской статистике инфляции. Ожидается ее замедление до февральских отметок в годовом сопоставлении в результате снижения цен на товары при нормализации поставок, а также пересчета стоимости медицинского страхования. "Тем не менее цены на энергоносители могут вернуться к росту после недавнего восстановления нефтяных котировок, - полагает Попцова. - Кроме того, высокой остается инфляция в сфере услуг. Смягчение ценового давления укрепит ожидания рынка в отношении замедления повышения ставки ФРС в декабре и может поспособствовать ослаблению доллара США".

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